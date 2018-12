Predsjednik PSŽ-a uvrijeđen koreografijom delija

Predsjednik Pari Sen Žermena Naser Al-Kelaifi navodno se žalio predsjedniku UEFA zbog koreografije navijača Crvene zvezde u Beogradu.

Al-Kelaifiju je navodno zasmetala poruka "Looking for something" iznad koje su se nalazili šeik i kamila.

Kako prenosi portal "Telegraf", Al-Kelaifi je iz lože stadiona "Rajko Mitić" dva puta zvao Aleksandra Čeferina kako bi se požalio na diskriminaciju u Beogradu.

Portal prenosi da je Čeferin poručio Al-Kelaifiju da ne vidi ništa sporno u transparentu kojim su "delije" aludirale na pokušaj PSŽ da osvoji Ligu šampiona, jer je poruka pokazivala ka istoku gdje je bilo ispisano "1991", što je godina u kojoj su crveno-beli osvojili "ušati" trofej.

Nakon ubjedljive pobjede PSŽ u Beogradu sa 4:1, kojom su "Sveci" izborili osminu finala LŠ, Al-Kelaifi nije pominjao transparent sa severne tribine.

"Srećan sam zbog rezultata, ostvarili smo svoj cilj. Ponosan sam na igrače, trenera, pokazali su dobar karakter. Ponosan sam što smo pokazali da smo sjajan tim. Rezultat u Liverpulu nam je dao dosta samopouzdanja. Vrlo je važno da promijenimo sliku PSŽ-a", rekao je Al-Kelaifi francuskim medijima poslije utakmice.