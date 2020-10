Predsjednik Barselone Bartomeu podnio ostavku

Iako je prethodnih dana govorio da neće podnositi ostavku Bartomeu je odluku o povlačenju donio dva dana poslije poraza od najvećeg rivala Real Madrida (1:3), a dan pred derbi meč Lige šampiona sa Juventusom.

Ovu vijest prvi je objavio "Diario Sport", a nedugo poslije toga potvrdio je i klub. Odluka Bartomea i njegovih sljedbenika znači da najavljeno glasanje o povjerenju neće biti potrebno.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020