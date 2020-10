Predsjednica Srpske ugostila članove basket reprezentacije Srbije

View this post on Instagram

Спорт је одувијек давао посебну ноту нашем заједништву. Зна се - када игра репрезентација Србије, у било којем спорту, у Републици Српској је национални празник. Задовољство ми је што сам данас имала прилику да у Палати предсједника Републике Српске угостим репрезентативце Србије у баскету "три на три". Млади, ведри, оптимистични и успјешни. Шампиони на терену и ван њега!

