Pred početak finala Lige Evrope: Policija uznemiravala navijače VIDEO

Večeras u Bakuu 21.00 dobićemo novog osvajača Lige Evrope, a sigurno je da trofej ide u London jer igraju Čelsi i Arsenal.

Kvota na Plavce je 2,40, na Tobdžije 3,00, a na to da će poslije 90 minuta biti neriješeno 3,30.

Henrih Mhitarjan je, uz savjet svog kluba Arsenala, odbio da otputuje u Baku na finale LE zbog postojanja opasnosti po jermensku zvezdu usled netrpeljivosti između njegove zemlje i Azerbejdžana.

UEFA i Fudbalski savez Azerbejdžana su, kako su prenijeli evropski mediji, donekle garantovali za Mhitarjanovu bezbjednost, ali sam igrač i Arsenal su odlučili da je najbolje da on ostane u Londonu.

Policija u Bakuu je dan pred utakmicu, u utorak, snimljena tokom uznemiravanja navijača Arsenala koji su nosili dres "spornog" Mhitarjana.

Pripadnici bezbjednosnih snaga glavnog grada Azerbejdžana zaustavljale su navijače "tobdžija", ali ih, kako se navodi, nisu dodatno zadržavali ili privodili.

Dio neprijatnosti koju su doživjeli navijači finaliste Lige Evrope pogledajte u videu!

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L

— sntv (@sntvstory) May 28, 2019