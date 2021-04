Poznati učesnici trke Beograd - Banjaluka

Na trku “Beograd - Banjaluka” dolazi 170 biciklista sa pet kontinenata. Potvrda učešća stigla je iz 24 ekipe.

Zahvaljujući predanom radu i najvišim ocjenama UCI komesara, sada je situacija potpuno drugačija, pa se ekipe praktično utrkuju da zauzmu mjesto u karavanu. Tako će svoje predstavnike imati Paragvaj, Kolumbija, SAD, Kanada, Kazahstan, Kina, Kambodža, Novi Zeland, Australija i veliki broj evropskih zemalja.

Po prvi put na trci će učestvovati tri pro kontinental ekipe – Bardijani i Androni Đokatoli iz Italije, te Novo Nordisk iz SAD, dok ostatak društva čine kontinental timovi i pet reprezentacija. Najrenomiraniji tim svakako je Bardijani koji ima dvocifren broj etapnih pobjeda na Điro D’Italiji, a direktor ekipe Bruno Reverberi kaže da na svaku trku dolaze sa namjerom da pobijede.

– Čuli smo dosta lijepih riječi o organizaciji trke i odlučili da dođemo prvi put. Veliki uspjeh je uopšte održati trku u ovom izazovnom vremenu, pa bih već sada čestitao organizatorima. Ove godine imamo mlad tim sačinjen od najkvalitetnijih italijanskih vozača mlađe generacije i ambicije su nam najviše. Vidjeli smo da su tri etape ravničarske, a jedna brdska, tako da smo napravili tim koji može da odgovori svim izazovima – rekao je Reverberi.

Baš kao Bardijani, debitantski nastup na trci imaće paragvajski tim Mas Vivo konekta.

– Radujemo se dolasku, jer smo čuli fantastične komentare o trci. Želimo da steknemo iskustvo u Evropi, a trudićemo se da radimo za sprintera Sedrika Jolidona da dođe do bar jedne etapne pobjede – istakli su iz paragvajskog tima.

Žutu majicu osvojenu prošle godine braniće vozač poljske ekipe Mazovše Serce Polski Jakub Kačmarek.

– Nastup na prošlogodišnjoj trci je bilo sjajno iskustvo. Odlično sam se snašao i na ravnim i na brdovitim etapama naravno zahvaljujući odličnom radu cijelog tima. Veoma sam uzbuđen što ću imati priliku da nastupim i ove godine. Prošlogodišnja pobjeda je bila moj životni uspjeh i vjerujem da ću moći da ga ponovim – rekao je Kačmarek.

Ovogodišnje izdanje imaće četiri etape. Prva je na program od Beograda do Šapca 22. aprila. Grad na Savi po prvi put će biti domaćin cilja etape i to na na datum proslave Dana grada. Sljedeći dan biciklisti će krenuti iz Obrenovca do Bijeljine i kao prethodnih 14 godina državnu granicu preći bez zaustavljanja. Najteža etapa od Bijeljine do Vlasenice na program je 24. aprila, dok je veliko finale i odluka o pobjedniku na program 25. aprila. Baš kao Obrenovac i Šabac, Prijedor će po prvi put biti domaćin karavanu koji će proći kroz Kozarsku Dubicu, Gradišku i Laktaše prije ulaska u Banjaluku gdje će već tradicionalnim krugovima biti odlučen rasplet.