Povukao se Lilard, Derozan odbio poziv

Sjajni šuter Portlanda povukao se iz trening kampa reprezentacije, objavio je novinar sajta "Atletik NBA", Šams Čaranija.

Trail Blazers All-NBA star Damian Lillard has withdrawn from Team USA’s training camp and FIBA World Cup play this summer, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

Iza Lilarda je naporna sezona i učešće u plej-ofu, gdje je sa Blejzersima stigao do finala Zapadne konferencije.

Isti izvor navodi da je superstar San Antonija Demar Derozan odlučio da se zahvali na pozivu koji mu je naknadno uručen prije mjesec dana i posveti se pripremama za narednu sezonu u NBA.

Sources: San Antonio Spurs‘ DeMar DeRozan was added onto the original USA Basketball roster for World Cup one month ago, but the four-time All-Star has withdrawn from Team USA play this summer to focus on upcoming NBA season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2019