Povrijeđeno 14 navijača Sevilje u obrušavanju tribine VIDEO

Incident se dogodio na dijelu tribine koji jedini nije renoviran 2014. godine kada je Eibar ušao u špansku La Ligu, a ovaj stadion prima samo 7.083 mjesta.

Mediji u Španiji pišu kako je s tribine palo blizu 30 navijača Sevilje, dok je njih 14 zadobilo teže povrede i zbog toga su zadržani u bolnici. Nakon ovog incidenta, sigurno je da će reagovati i čelnici La Lige, ali i sam Eibar koji će sigurno renovirati ovaj dio tribine kako se iste ili slične stvari ne bi ponovile.

Podsjećamo, Sevilja je porazila Eibar rezultatom 3:1 čime su nastavili odličnu formu i polako se vraćaju u vrh tabele španske La Lige. Nakon sedam odigranih kola nalaze se na trećoj poziciji sa 13 osvojenih bodova.



Stand just collapsed where the Sevilla fans were celebrating and pushing forward after Bamenga’s penalty goal! 😳 pic.twitter.com/AiY8l4Gx3g

— @QuorumSpain (@routeonepro) September 29, 2018