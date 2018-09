Povreda jača od želje za igrom Janka Tipsarevića

Povreda je bila jača od želje Janka Tipsarevića da zaigra na banjalučkom čelendžeru. Srpski teniser ne krije da mu je žao što je morao da otkaže svoj nastup, te ističe da je učinio sve što je bilo u njegovoj moći da bude spreman za tenisko nadmetanje u parku "Mladen Stojanović".

Tipsarević je pohvalio organizatore banjalučkog čelendžera za koje kaže da treba da budu ponosni što već 17. godina uspjevaju da iznova podignu kvalitet turnira na kojem je i sam nekada učestvovao.

"Ovaj turnir je bio velika odskočna daska i meni, prije 16. godina, ali i Viktoru Troickom, Dušanu Lajoviću i ostalim našim teniserima. Ja bih volio da se ova tradicija nastavi", istakao je Tipsarević.

Predjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, odlikovao je Janka Tipsarevića, medaljom zasluga za narod, za ostvarene rezultate u tenisu, i promociju ovog sporta u Republici Srpskoj.

"Razgovarali smo dosta o tenisu. Ja sam naglasio da je fenomenalno to što on radi za tenis u ovoj zemlji i siguran sam da bez njegove pomoći ne bi bilo moguće organizovati ovaj turnir već sedamnaestu godinu zaredom. Pričali smo i tom famoznom jednom ATP bodu i koliko to psihološki znači, ne samo za igrača koji to osvoji, nego i za klince koji treniraju sa njim", istakao je Tipsarević.

Iako već godinama kuburi sa povredama, Janko kaže da još ne pomišlja da ode u tenisku penziju. Na ATP turu, Tipsarevića i dalje pamte kao nekog kome je riječ predaja bila strana za onih najsjajnijih dana igračke karijere kada je bio među top deset tenisera planete.