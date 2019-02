Povreda Bobija Marjanovića obilježila veče u NBA VIDEO

Isprva je sve djelovalo izvrsno za srpskog gorostasa. U igru je ušao kao rezerva, a do učinka od 12 poena (šut 6/8), deset skokova, dve blokade i po jedne asistencije i "krađe" stigao je za 20 minuta uz nekoliko bravura.

Bilo je tu njegovih prepoznatljivih poteza za koje NBA odbrane nemaju lijeka, ali je ova utakmica na kraju bila kobna po srpskog reprezentativca.

Naime, u pobjedi (110:111) Seventisiksersa koji su umalo prokockali 10 poena prednosti u samoj završnici, Marjanović je doživio povredu u u pretposljednjem minutu.

On je 75 sekundi prije kraja utakmice uhvatio loptu pod košem svoje ekipe, sačuvavši joj tako prednost od tri poena razlike, a onda je nezgodno pao usljed proklizavanja krilnog centra "pelikana", Šeika Dialoa.

Boban Marjanović je u velikim bolovima pao na parket, a kada su to vidjeli, njegovi saigrači koji su krenuli u napad odmah su zatražili tajmaut i potrčali ka njemu. Uz njihovu pomoć, Marjanović je napustio teren.

boban's injury, he had to be helped off the floor :( pic.twitter.com/th6ZS4ForV

— Drew Corrigan (@Dcorrigan50) February 26, 2019