Trener Borca Vlado Jagodić nada se da će klubovi u što skorijem roku dobiti zeleno svjetlo za povratak na terene, jer smatra da će biti potrebno barem tri sedmice treninga prije nastavka sezone.

Pauza traje već skoro dva mjeseca, lopta u Premijer ligi BiH miruje od 12. marta, a strateg banjalučkih „crveno-plavih“ svjestan je da je to sigurno ostavilo traga na fudbalerima.

"Naravno da svi želimo da se vratimo na terene što prije, ali prije svega najvažnije je da više nema bolesnih i žrtava virusa korona. Svi smo nestrpljivi, kondicioni trener Zlojutro i ja pokušavamo da zadržimo momke u optimalnom stanju da bi onog trenutka kada dobijemo signal mogli da izađemo barem u manjim grupama na trening. Vidim da to i drugi klubovi praktikuju, pogotovo u Federaciji BiH“, rekao je Jagodić za ATV.

Velika sreća za njegov tim je što su inostrani igrači ostali u Banjaluci, pa je ekipa biti na okupu i svi će moći na teren onog trenutka kada budu stvoreni uslovi. Jagodić smatra i da će timovi koji budu imali sve fudbalere na raspolaganju i koji prije budu počeli sa grupnim treninzima biti u velikoj prednosti pred nastavak šampionata.

"Znamo da mnogo ekipa ima igrače sa inostranim pasošima, a to znači da svi oni koji su ih pustili da idu kući već sada moraju da ih pozivaju da se vrate nazad. Onaj ko prije krene u grupni rad sa tri do pet igrača ili cijelim timom biće u bitnoj prednosti. Nadam se da će dozvole za povratak treninzima biti ravnomjerne, jer ove odluke koje je Federacija BiH donijela pomalo favorizuju njihove timove. Nadam se da će i kod nas to uskoro biti slučaj, jer bi prema prognozama otprilike oko 11. maja mogli da se nadamo zelenom svjetlu“, poručio je Jagodić.