Posljednja slika Maradone: Fotografija nastala nakon operacije

Posljednja fotografija Maradone zabilježena je u bolnici nakon operacije i kako se vidi na slici imao je osmijeh na licu.

Mjesto na glavi na kojem je izvršena operacija je prekriven zavojem i gazom, a Maradona je imao subduralni hematom, zapravo nakupljanje krvi između mozga i membrane.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. 👑🇦🇷 pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ

