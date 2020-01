Posljednja fotografija Kobija Brajanta: Dječak koji ga je uslikao i dalje u šoku

Selfi tinejdžera s NBA legendom nastao je samo dan prije nesreće, u Kobijevoj Mamba Sports Academy u Los Anđelesu. Brejdi i njegov prijatelj Šejn Rozental došli su u dvoranu kako bi gledali kako se ”Mambe” zagrijavaju i treniraju.

Njujork Tajms piše da je tinejdžer zamolio Kobija za još jednu fotografiju jer je ova bila mutna, na šta mu je košarkaš odgovorio: “Dobićeš je sutra…” te otišao u helikopter koji ga je odveo kući i u kojem je sutra izgubio život, prenosi Avaz.

This picture is from yesterday when Kobe told my brothers and their teammates he would sign autographs and take pictures this morning

I’m just in complete shock. RIP Kobe pic.twitter.com/vkflvFEFsi

