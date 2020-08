Poslije košmara, eksplozija: Moćni Bogdanović "rasturio" Pelikanse

Poslije očajne prošle utakmice u kojoj je šutirao 1-15, Bogdanović je pokazao da se neće lako poremetiti.

Kingsi su, najviše zahvaljujući inspirisanom srpskom šuteru, ali i Foksu (30p), savladali Pelikanse rezultatom 140:125 i tako ostali u kombinaciji za doigravanje, iako i dalje sa tankim šansama.

Američki komentatori bili su oduševljeni igrom Bogdanovića. Već poslije prve četvrtine ovaj ih je natjerao da galame u prepoznatljivom maniru pošto je za prvih 12 minuta postigao 19 poena - uz 5/5 u šutu za tri.

Bogdan Bogdanovic 24 Pts, 9-11 FGM in first Half 🔥🔥

Extended highlights from Pels-Kings as soon as game ends on https://t.co/WRR4Do4hFV pic.twitter.com/9wl5iVqnbV

— Dawkins / BBall HLTS Scientist (@DawkinsMTA) August 6, 2020