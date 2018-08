Pored sjajnog šuta tu je i finta: Pogledajte kakav je dribling "prodao" Bogdanović

Sakramento Kingsi su objavili snimak Bogdana dok igra jedan na jedan sa dječakom koga je zbunio sa nekoliko krosovera, prije nego što je iza leđa bacio loptu preko njega i ostavio ga u čudu.

Bogdanović je trenutno u Beogradu, gdje će u četvrtak biti na kampu "Košarka bez granica", ali i gdje se priprema za novu sezonu u NBA.

Predrag Stojaković je u srijedu potvrdio da su Kingsi zadovoljni kako se priprema jer je "student igre", a ako je sudeći po ovom driblingu, "Kraljevi" će imati čemu da se raduju naredne sezone.

A svi navijači naših košarkaša u NBA će imati razlog da i sljedeće sezone ostaju budni do kasno u noć.

Kako izgleda dribling koji je Bogdanović "prodao" možete pogledati u snimku.

.@LeaderOfHorde went full AND1 mixtape on his cousin 😳 pic.twitter.com/iaTWZPtf9n

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 15, 2018