Poraz košarkaša Borca na startu prvenstva

Košarkaši Borca doživjeli su poraz na startu prvenstva, a trener Marko Šćekić kao glavni razlog za to vidi manjak energije i kasno buđenje svoje ekipe. U nedostaku prvog pleja Draška Kneževića bili su vidni i problemi u organizaciji igre. Tuzlaci su od starta nametnuli svoj ritam. Prednost je rasla i do plus 16, a iako su banjalučani uspjeli da uhvate priključak, nisu imali snage za potpuni preokret. Kaplanović i Lojd sa po 15 poena predvodili su Slobodu do trijumfa. Kod Borca najefikasniji su bili Nikola Tanasković sa 26 i Peđa Lončar sa 20 poena, koji su ujedno bili i jedini dvocifreni.

- Imali smo dosta izgubljenih lopti, koje su na kraju napravile razliku. Nismo uspjeli da izdržimo pritisak i da, kada smo došli na poen razlike, mi da odskočimo. Oni su to uradili i zasluženo pobijedili - izjavio je Nikola Tanasković. Trener Borca izjavio je da je njegovom timu nedostajalo energije u ključnim trenucima. - Kada smo poveli dva, tri poena razlike, nestalo je energije i kada je Sloboda povela kao da smo odustali. Nismo uspjeli da im pariramo do kraja. Ovo nam je za nauk. Kasno smo se probudili, treba da pariramo od početka. Mislim da na ovom nivou možemo da se nosimo sa svim protivnicima, samo momci moraju da budu skoncentrisani od početka - dodaje Marko Šćekić. Pauza u prvenstvu bila je preduga, a zbog trenutne situacije sa virusom korona ekipe nisu imale mnogo prostora za odigravanje prijateljskih utakmica. S toga i ne čude oscilacije u igri oba tima. Trener Tuzlaka, Damir Mulaomerović bio je zadovoljan nakon pobjede, ali je poručio i da Borik neće biti lako osvojiv teren. - Sigurno da Borac kad se Draško vrati, neće puno ekipa proći ovdje ovako sa pobjedom, kao što smo mi. Ova prva utakmica nosila je dosta veliki teret i imala veliki ulog. Zato što je prva i svi hoće da pobijede. Početak je i razlika je kad se pobijedi, poraste i samopouzdanje. Tako da, mi možemo biti sretni. Bilo je oscilacija, ali to je sve normalno - kaže trener Slobode Damir Mulaomerović, U narednom kolu Borac će takođe biti domaćin. U goste im dolazi ekipa Sparsa iz Sarajeva dok će Sloboda ugostiti Kakanj.