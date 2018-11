Poraz Igokee na domaćem parketu, FMP slavio u Laktašima

Košarkaši Igokee doživjeli su još jedan poraz na domaćem terenu, u utakmici 6. kola ABA lige bolji od Aleksandrovčana bio je FMP koji je slavio pobjedu sa 85:74.

Igokea je utakmicu su otvorila serijom 7:0, a prve poene za FMP postiže Radovanović u 4. minutu i to sa linije slobodnih bacanja.

Do osam poena prednosti domaći tim stiže nakon trojke Lešića, ali odmah u narednom napadu uzvraća Rebec na isti način, a uz koš Radovanovića gosti u petom minutu stižu na minur tri poena (10:7). Svoju seriju Lešić nastavlja sa dva poena i dodatnim slobodnim bacanjem, da bi sa pet poena Apić doveo FMP na samo poen zaostatka (13:12), međutim Zubčić trojkom vraća Igokei četiri poena prednosti.

Na drugoj strani za dvadesetak sekundi gosti dolaze izjednačenja koševaima Đorđevića i Pota, a na ulasku u poslednji minutu i do prve prednosti (18:17), ali Zubčić sa pet vezanih poena vraća Igokei prednost (21:18), pred odlazak na prvi odmor.

Druga četvrtina počela je sa velikim brojem grešaka na obje strane, a nešto bolje su se u takvoj igri snašli gosti koji su dva navrata imali i po dva poena prednosti, a u posljednjih pet minuta ušli su sa tri poena viška (31:28), a nakon trojke rebeca odlaze i na plus šest (34:28).

Na drugoj strani Gejvin postiže dva slobodna bacanja, ali Rebec uzvraća svojom trećom trojkom za plus sedam. Nakon koševa Rikića sa slobodnih bacanja i zakucavanja Iića igokea se ponovo vraća na minus tri, odmah u narednom napadu na šutu je fauliran Pot koji sa linije slobodnih bacanja daje dva koša.

FMP se ponovo na plus sedam vraća poslije ofanzivnog skoka Đorđevića i poena nakon toga 42 sekunde prije odlaska na poluvrijeme. Do kraja prvog dijela Zubčić je ubacio jedno slobodno bacanje, a na šest sekundi do isteka poluvremena pot pogađa trojku za maksimalnih plus devet za gostujući sastav (44:35).

Najveću prednost u drugom poluvremenu FMP je imao 4 minute i 46 sekundi prije kraja trećeh perioda kada su gosti nakon trojke Rebića stigli do plu 12 koševa (58:46), a upravo ovo visoko vođstvo kao da je bio signa za domaćina da zaigra mnogo agresivnije. Serijom 9:0 Aleksandrovčani za nešto više od minuta prilaze na samo tri poena manjka, a Tomislav Zubčić trojkom produžava seriju Igokee na 12:0, a svom timu donosi izjednačenje (58:58) na 2 minuta i 33 sekunde pre uaska u poslednjih deset minuta.

Preko minuta ovaj rezultat je stajao na semaforu, a onda je Sava Lešić pogodio slobodno bacanje, a potom i trojku za vođstvo od 62:58. Igokea je treću četvrtinu dobila sa 27:14, ovaj deo je okončala serijom 16:0, a gostujući sastav gotovo pet minuta nije postigao koš.

Serijom 5:0 gosti otvaraju poslednju četvrtinu, a nakon vođstva Igokee 66:65 sredinom četvrte četvrtine, FMP pravi seriju 13:0 i na tri minute do kraja dolaze do velikih 12 poena viška (66:78). Lorbek vraća trojku, a odmah potom tri poena daje i Zubčić i iz gotovo bezizlazne situacije vraća Igokeu u meč na 2 minuta i 21 sekund do kraja. U naredna dva napada Apić postiže četiri poena i na minut i po do kraja vraća FMP-u deset poena viška čime je pitanje pobjednika praktično bilo rješeno.

Najefikasniji igrač utakmice bio je Tomislav Zubčić sa 25 poena dok je u timu FMP-a efikasniji od ostalih bio Rebec sa 20 poena.