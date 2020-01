Poraz i u vaterpolu: Crna Gora nakon velikog preokreta savladala Hrvatsku i stigla do medalje na EP

Vaterpolisti Crne Gore su došli do bronze na Evropskom prvenstvo nakon velike drame. Oni su u meču za treće mjesto uspjeli da savladaju Hrvatsku sa 10:9 i tako su izborili olimpijsku vizu za Tokio.

Hrvatska je većim dijelom meča imali veliku prednost. Imale su barakude plus od četiri gola 7:3 i 8:4, ali im ni to nije donijelo medalju. Bukvalno su pali u igri, nisu uspjevali ništa da naprave u napadu. Sjajnom borbenošću Crna Gora došla do pobjede i trećeg mjesta. Zanimljivo da im je vođstvo 10:9 biloprvo na utakmici.

Aleksandar Ivović je bio prvo ime meča sa pet golova. U timu Hrvatske Fatović, Joković i Vrlić su dali po dva gola.