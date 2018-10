Poraz Detroita, Lejkersima nije pomogao ni odlični Lebron

Lejkersi su stigli u Teksas poslije pobjede nad Denverom, ali ovog puta ni Lebron Džejms, koji je postigao 35 poena, nije im bio dovoljan da izbjegnu poraz, 110:106.

Džejms je na meču sa Sparsima prestigao Dirka Novickog na šestom mjestu najboljih strijelaca NBA svih vremena. U duel je ušao sa 31.167 poena, što je bilo samo 21 poen manje od Novickog.

Lebronov naredni cilje je da stigne Vilta Čemberlejna (31.419) i Majkla Džordana (32.292 poena). Naravno, svakako bi volio pri tom da njegov tim pobjeđuje, ali skor od 2-4 u novoj sezoni nije za pohvalu.

LeBron connects on the jumper to go to 6th on the all-time scoring list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/28jc582wVP

— NBA (@NBA) October 28, 2018