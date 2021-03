Per ponovo šokirao skandaloznim ponašanjem, namjerno pravio greške pri servisu

Dvadesetdeveti teniser svijeta i treći nosilac na turniru, poražen je u borbi za osminu finala u Buenos Ajresu od lokalnog favorita Franciska Serundola sa 2:1 (6:4, 3:6, 1:6).

Ono što je šokiralo teniski svijet jeste način na koji je Francuz priveo meč kraju.

U trećem setu pri rezultatu 1:5 za Argentinca, Per kao da je odustao od dalje borbe. Većina igrača bi se na njegovom mjestu borila na sve načine da ostane u meču, ali ne i Francuz. On je, kao da ga je baš briga za sve, odservirao nonšalantno dva puta u mrežu i praktično poklonio pobjedu rivalu.

