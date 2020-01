Policija objavila da je Brajantov pilot u posljednji čas dobio posebnu dozvolu za let

Komandirka policije Los Anđelesa Ivet Tjuning je rekla kako je vrijeme u Los Anđelesu bilo toliko oblačno i maglovito da su se letovi mogli obavljati samo pomoću instrumenata, a pilot helikoptera dobio je posebno dopuštenje za let.

Gusta magla spustila se nad Los Anđelesom tog kobnog jutra. Uslovi ne baš pogodni za letenje i letjelice su tog jutra mirovale u ‘gradu anđela’, ali Kobijev helikopter je ipak poletio. Naime, pilot je dobio posebno dopuštenje za let uprkos gustoj magli, piše Njujork tajms. Na kraju se ispostavilo, kobno dopuštenje, koje je nekoliko minuta kasnije odvelo u smrt Kobija Brajanta, njegovu kćerku Đijanu i još sedmoro putnika.

Zašto je do ovoga došli i je li se to sve moglo izbjeći? Pitali su se brojni navijači širom svijeta. Itekako se moglo izbjeći. Za normalan let potrebna je vidljivost od četiri kilometra, ali vidljivost je tog jutra bila preniska. Iz policije su potvrdili da su prizemljili sve svoje helikoptere u nedjelju ujutro jer je bilo preopasno letjeti po tim uslovima.

Ivete Tjuning, koja je ujutro nakon pada bila komandir straže, rekla je da je vrijeme u Los Anđelesu bilo toliko oblačno i maglovito da su se letovi mogli obavljati samo pomoću instrumenata jer je vidljivost bila mizerna. No kontrola leta je pilotu helikoptera poslala posebno dopuštenje za let koje je poznato kao ‘dozvola za let po posebnim pravilima vidljivosti’.

Legendarni košarkaš i njegova kći putovali su iz okruga Oranž u akademiju Mamba u mjestu Tauzand Ouks 60-ak kilometara zapadno od centra Los Anđelesa. Zbog guste magle u planinama i loše vidljivosti helikopter se srušio pri brzini od oko 300 km/h. Uviđaj još nije gotov, ali pretpostavlja se da je magla uzrok nesreće.