Pola miliona ljudi na ulicama: Veličanstven doček u gradu Bitlsa za šampione Evrope

Vrijedno se radilo na pripremi autobusa za slavlje, a objavljen je zanimljiv timelapse na kojem se vidi kako je nastao autobus u motivima Liverpula na kojem piše "Prvaci EVrope".

Grad je obojen u crveno, a Liverpool slavi novu generaciju najboljih fudbalera Evrope. Vjeruje se da je Klopove izabranike u Liverpulu večeras dočekalo pola miliona ljudi.

It’s all kicking off in Liverpool 🎉 pic.twitter.com/e4feie2xCE

— B/R Football (@brfootball) June 2, 2019