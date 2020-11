Pokuševski 17. pik Tandera, Edvards prvi, Avdija deveti

Franšiza iz Mineapolisa odlučila se za talentovanog 19-godišnjeg beka rođenog u Atlanti, koji u najjaču ligu svijeta dolazi sa Džordžija koledža, čiji je član bio u sezoni 2019/20.

U 32 utakmice prosječno je bilježio 19.1 poen, 5.2 skoka, 2.8 asistencije i 1.3 ukradene lopte.

Golden Stejt je drugi birao i 'pokupio' je Džejmsa Vajzmena, centra od 19 godina koji dolazi sa univerziteta Memfis. Odigrao je samo tri meča i imao je učinak od 19.7 poena, 10.3 skoka i 3 blokade.

Treći pik na ovogodišnjem draftu je Lamelo Bol (19) koji će obući dres Šarlota. Mlađi brat nekadašnjeg drugog pika, danas igrača Nju Orleansa, Lonza Bola, igrao je u Litvaniji, SAD i Australiji gdje je u sezoni 2019/20 proglašen za rukija godine.

Čikago je sa četvrte pozicije uzeo nisko krilo Partika Vilijamsa sa Florida Stejta, a peti pik, odlični defanzivac Ajzak Okoro (Oburn) završio je u Klivlendu.

Onjeka Okongvu sa USC je završio u Atlanti kao šesti pik, sedmi je pomenuti Hejs (Detroit), koji je prošle sezone u deset mečeva u dresu Ulma prosječno imao 12.8 poena, 2.3 skoka, 6.2 asistencije i 1.5 ukradenu loptu. Francuz sa američkim pasošem ponikao je u Šoleu, a sa reprezentacijom do 16 godina ima zlato iz 2017.

