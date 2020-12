Poketino novi trener PSŽ-a

Argentinac je dogovorio većinu uslova sa Svecima, ostali su samo još neki detalji prije nego što se nova saradnja i ozvaniči. Navodno, sportski direktor Leonardo kontaktirao ga je još početkom sedmice.

Mauricio Pochettino has reached an agreement with Paris Saint-Germain, confirmed. Now it’s time to prepare the contracts, sort out the last details [as the choice of the techincal staff] and sign.

Here-we-go soon! The new era is starting 🇫🇷🤝 #PSG #Pochettino https://t.co/VVEGCphwBB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2020