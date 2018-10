Pogledajte tuču navijača Budućnosti i Zvezde VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde u derbiju drugog kola ABA lige su u gostima savladali Budućnost sa 87:71, a mrlju na ovaj meč bacila je tuča navijača dva kluba.

Pristalice šampiona regionalnog takmičenja i prvaka Srbije sukobile su se početkom druge četvrtine, što je prouzrokovalo i prekid meča, te su u tim trenucima treneri Aleksandar Džikić i Milan Tomić povukli košarkaše sa terena.

Kako se navodi u crnogorskim medijima, do okršaja je došlo kada su se huligani Budućnosti probili do tribine na kojoj su bile pristalice Crvene zvezde i onda je došlo do brutalnog okršaja.

Sijevale su pesnice, poslije sukoba su navijači odlazili daleko od pozicija na kojima su bili, a sve je to trajalo dok se nije uključila policija kako bi razdvojila zavađene strane. U međuvremenu, čule su se uvrede na nacionalnoj osnovi, dok su se navijači međusobno "častili" psovkama.

Kako je navedeno u Podgorici, trojica navijača je poslije sukoba izvedeno van hale, spekuliše se da su u pitanju pristalice Zvezde, a čitav sukob je bio prilično jeziv jer je na tribinama bilo i djece, koja, na svu sreću, nisu bila povrijeđena.