Ne samo zato što su na njoj možda i najbolji fudbaleri svih vremena, Dijego Armando Maradona, Pele i Mišel Platini, već zbog onoga što su u to vrijeme propagirali.

Maradoni je na dresu pisalo: "NE DROGAMA", a Platiniju: "NE KORUPCIJI".

Ta slika napravljena je prije 33 godine...

The year is 1986. The sign on Maradona's shirt says "No drugs" , on Platini's "No to corruption" 🤣 pic.twitter.com/8VTJosPxZL

— Rumen Tabakov (@minimal1023) October 5, 2019