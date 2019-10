Pogledajte na koji su način fudbaleri Čelsija proslavili pogodak

Tek u 86. minutu viđen je jedini gol na meču Ajaksa i Čelsija, a Belgijanac je tokom proslave dobio i neočekivani udarac tamo gde muškarca najviše boli.

I to od saigrača, Žoržinjo gotovo da je zgrabio između prepona Batšuajia koji se odmah trgao i cijelu situaciju ispratio osmijehom. Ova komična situacija ubrzo se našla na društvenim mrežama pošto se sve vidjelo u televizijskom prenosu, a automatski i završilo na internetu.

Kada se sve završilo, italijanski reprezentativac je objavio fotografiju sa utakmice dok je bio u duelu sa Dušanom Tadićem, a belgijski napadač je na istoj objavio sledeći komentar: "Mogu li da dobijem moje lopte nazad, molim te?", napisao je Batšuaji uz jasnu asocijaciju na šta je mislio kada je rekao lopte.

That’s one way to celebrate. pic.twitter.com/ZqDHMpVvGQ

— Rob Dauster (@RobDauster) October 23, 2019