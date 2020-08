Pogledajte kako je Varan amaterskim greškama izbacio Real iz Lige šampiona

Kraljevski klub je u prvom susretu izgubio rezultatom 2:1, pa im je u Engleskoj trebala pobjeda s minimalno dva postignuta Gola kako bi se nadali prolasku, no sve nade ugasio je im Varan s dvije kobne greške u prvom i drugom poluvremenu.

Prvo je francuski igrač nespretno izgubio loptu od Gabriel Hesusa u prvom poluvremenu na svega nekoliko metara od svog gola, Brazilac dodaje do Sterlinga kojem nije bilo teško postići gol.

Varane 😭😭😭, some people actually try to claim he’s on Van Dijk’s level you know pic.twitter.com/pIoLyMJPIv

— Ritson (@RitsonLFC) August 7, 2020