Pogledajte kako je izgledao Đokovićev put do svih devet mastersa VIDEO

Čak 31. titula na turnirima serije 1.000 nosi emotivnu vrijednost kao prva iz Kibiskejna, jer se srpski teniser pobjedom nad Federerom u Sinsinatiju (6:4, 6:4) domogao jedinog velikog pehara koji mu je nedostajao. Skor 14/14 na grend slemovima, mastersima i ATP finalu nema niko.

- To je definitivno nešto našta ću biti ponosan do kraja života - prešao je masters igricu Novak.

KOMPLEKSAN REKORD

ATP je 1990. uveo devet obaveznih mastersa tokom sezone, a tokom istorije mijenjali su se pojedini gradovi domaćini. Tako je 2009. Madrid na otvorenom zamijenio Hamburg, a Šangaj Madrid u dvorani. Prethodno su među turnirima serije 1.000 bili i Štutgart, odnosno Esen i Stokholm, a sedamdesetih i osamdesetih brojni drugi gradovi. Tako je Ivan Lendl prije samog uspostavljanja sistema 1989. u Stokholmu kompletirao titule u tadašnjim gradovima domaćinima, ali ATP kao “zlatni masters” priznaje samo uspjehe na sedam zvaničnih turnira od 1990.

Osjećaj ne može biti isti kao kompletiranje četiri slema, ali naš as je prošao kroz mali pariski “dežavi”. Čak 12 nastupa u Ohaju mu je bilo potrebno da zatvori krug i na turnirima drugog najvišeg ranga, a silna izgubljena finala budila su u njemu još veći motiv.

- Čitav turnir sam pokušavao da ne razmišljam previše o tome. Činjenicu da mi samo Sinsi fali sam iskoristio kao dodatnu motivaciju, ali nisam bio pod pritiskom. Ali, kada sam osvojio posljednji poen, osjetio sam olakšanje - nije se Đoković osjećao potpunim bez te vaze sa naslikanim teniskim lopticama u akantusovom lišću.

Ona je obično završavala u rukama Federera (čak sedam puta), a petostruki finalista je u šestom pokušaju konačno uspio.

- Bilo je teško ući u meč znajući da sam svaki put izgubio od njega u finalima na ovom terenu. Ali, u isto vrijeme sam se osjećao dobro, jer sam iz meča u meč igrao sve bolje i dizao nivo tenisa. Najbolju partiju sam pružio u najvažnijem trenutku. Zadovoljstvo je bilo deliti teren opet sa Rodžerom, koji je, kao i Rafa, uvek bio važan dio moje evolucije kao igrača. Oni me teraju da igram najbolji tenis, da razmišljam šta treba da uradim da bih bio na tronu.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@DjokerNole has conquered the toughest test in tennis... pic.twitter.com/e2tNhFcMcc

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 20, 2018