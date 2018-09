Pogledajte kako je Đoković tješio del Potra VIDEO

Srpski teniser osvojio je 14. Grend slem titulu pobjedom nad Argentincem, kojeg su poslije poraza savladale emocije.

Delpo je sjeo na klupu i počeo da plače, a kada je Novak to vidio zagrlio ga je i tješio.

Argentinac je poslije meča rekao da mu je Novak veliki idol i da mu je drago zbog njega.

"Nije mi lako da pričam sada, ali sam veoma srećan da sam bio u prilici da odigram ovo finale protiv svog idola i velikog prijatelja. On zna da mi je jedan od omiljenih tenisera i da volim da ga gledam kako osvaja velike trofeje. Čestitke njemu na sjajnom partiji i cijelom njegovom timu", rekao je Del Potro na ceremoniji dodjele pehara.

From one champion to another.

These are the moments we love to see...#USOpen pic.twitter.com/MfmZbWV0B1

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018