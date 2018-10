Pogledajte kako je Đoković pomogao navijaču kojem je pozlilo VIDEO

Osim velike borbe u prvom setu, meč je obilježio i prekid koji se dogodio u poslednjem gemu.

Naime, prilikom Novakovog servisa za 6:1, jednom navijaču iza njega je pozlilo. Đoković je odmah stao sa servisom i prišao da vidi šta se događa.

Nedugo zatim je otrčao do klupe i donio navijaču peškir. Nije dugo prošlo, a navijač je u pratnji redara napustio tribine.

Đoković će u narednoj rundi igrati protiv Damira Džumhura iz BiH, a vi u nastavku možete pogledati video momenta kada je Novak pritrčao navijaču u pomoć.

The fans look after Novak, Novak looks after the fans ❤️@DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/LOXzwiKO63

— Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2018