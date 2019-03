Vezista Mančester junajteda Pol Pogba još nije doneo odluku gdje će nastaviti karijeru, ali mediji prenose da je postavio ozbiljan uslov Realu.

Poznato je da je španski gigant pored Јuventusa zainteresovan da ga angažuje i da je Pogba jedan od igrača koje bi Zinedin Zidan voleo da vidi na "Santjago Bernabeu".

Ipak, to neće ići tako glatko. On je vezan ugovorom sa Јunajtedom do 2021. godine, a uz to, traži da mu čelnici Reala obezbede da u slučaju da dođe ima najveću platu u klubu.