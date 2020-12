Počela nova sezona u NBA, pobjede Bruklina i Klipersa

Bruklin je na startu sezone slavio protiv Golden Stejta 125:99, a dok su Klipersi pobijedili aktuelnog šampiona Los Anđeles Lejkerse 116:109.

Među Netsima Kajri Irving bio je najefikasniji sa 26 poena, dok je Kevin Durent u trijumfu protiv bivšeg kluba imao učinak od 22 poena i pet skokova za 25 minuta igre.

U taboru Voriorsa Stef Kari je imao najbolju rolu sa 20 koševa i 10 asistencija, a ispratio ga je Džejms Vajsman sa 19 poena i šest skokova, dok srpski košarkaš Alen Smailagić nije igrao u ovom susretu.

Kawhi Leonard puts up 26 PTS in the @LAClippers W vs. the Lakers at Staples Center! #KiaTipOff20 #WeGotNow @newbalancehoops

Christmas Day 12/25: Clippers/Nuggets at 10:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/Q3GbUEWYcq

