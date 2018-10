Pobjedom otvorili novu sezonu

Košarkaški klub invalida "Vrbas" pobjedom je otvorio novu sezonu u kojoj, kao i ranijih, brani četiri osvojena trofeja. U prvom kolu prvenstva BiH, banjalučki klub savladao je ekipu "Sane" iz Sanskog Mosta, rezultatom 76:59.

Kapiten "Vrbasa" Igor Ignjatović ne krije da je forma njegove ekipe trenutno daleko od one najbolje, ali je uvjeren da će kako sezona bude odmicala tim igrati sve bolje.



"Mi nikada nismo ušli u prvenstvo BiH bez odigrane pripremne utakmice, kao što je to bio slučaj ovaj put. Bile su primjetne oscilacije u našoj igri, bilo je dosta promašenih šuteva, ali ja vjerujem da se to neće dešavati u budućnosti. Nadam se da će nas zdravlje i sreće poslužiti da ponovo dođemo do dobrih rezultata", istakoa je Ignjatović.



Prva utakmica sezone, poslužila je kao generalna proba za početak takmičenja u NLB ligi. Ekipa "Vrbasa" predstojećeg vikenda odlazi put Graca. U ovom austrijskom gradu odmjeriće snage sa domaćinom "Flink Stounsima", i beogradskim "Singidunumom".



"Dosta poznate ekipe. Ekipa Graca je promijenila sastav, došlo im je nekoliko novih igrača. Austrija je ušla u "A" diviziju, tako da se tamo popravio kvalitet košarke i očekuje nas zanimljiva utakmica. Što se tiče ekipe iz Beograda, njih dobro poznajemo, i očekujem jednu "drugarsku" utakmicu. Cilj ove sezone je da odbranimo sve trofeje, i da "napadnemo" Evroligu", istakao je Vlado Švraka, KKI "Vrbas".



U "Vrbasu" ne kriju ponos što će i ove sezone biti domaćini kvalifikacionog turnira Evrolige 2. Ipak, ima i stvari koje ih pomalo tište.

"Prvi put u sezonu ulazimo bez novih kolica i dresova. Ali imamo volju, što nas ne ubije to nas ojača. Glavni cilj u sezoni nam je turnir Evrolige 2. I ovaj put smo domaćini. Dolaze nam ekipe koje imaju višemilionske budžete, ali mi ćemo pokušati da se nosimo sa njima", istakao je Marinko Umičević, predsjednik KKI "Vrbas".

Treneru Goranu Matiću, na raspolaganju je isti igrački kadar kao i prošle sezone uz novopridošlog Željka Likića.