Pobjednički govor Lasla Đerea oduševio teniski svijet VIDEO

Savladao je u meču za trofej Feliksa Ožea Alijasima sa 6:3, 7:5, a onda je otvorio dušu i govorio o svima koji su oblikovali njega, ali i njegovu karijeru.

“I lost my mom seven years ago and I want to dedicate this one to her. And also to my dad, I lost him two months ago.” ❤️👏😭 #RioOpen pic.twitter.com/yP2qcVNJyd

"Trofej posvećujem mojim roditeljima... Izgubio sam mamu prije sedam godina, posvećujem ovo njoj! I ocu, njega sam izgubio prije dva mjeseca, oni su imali najveći uticaj na mene. Zbog njih sam ovdje danas i nadam se da me sada gledaju... Zahvalan sam sestri, ona mi je velika podrška, zahvalan sam što je imam. Hvala djevojci, ona je bila sa mnom u najtežim trenucima, hvala svima koji ste me bodrili", rekao je Đere.

Emotivni govor mladića iz Senta je privukao veliku pažnju svjetske teniske javnosti. Stefanos Cicipas, jedna od velikih mladih nada svjetskog tenisa, je na Tviteru rekao da je "siguran da su ga njegovi roditelji gledali".

Congratulations to Laslo and Felix for their great performance and amazing sportsmanship that these two share.

I am sure both parents were watching, it’s incredible what this human-being has been through.

When life puts you down, infuse your life with action. https://t.co/A4KFDG9zRL

