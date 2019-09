Emotivna ispovijest Kristijana Ronalda Pirsu Morganu i intervjuu za emisiju "Dobro jutro, Britanijo", otkrila je neke nove detalje i nove strane ličnosti jednog od najboljih fudbalera svijeta.

Dobro je bila poznata priča da je Ronaldo živio veoma siromašno, ali sada je otkrio da se često dešavalo da nije imao ni šta da jede, to se dešavalo i kada je stigao na Sportingovu akademiju.

Međutim, Portugalac je sada ispričao kako su mu tada pomagale tri radnice iz obližnjeg "MekDonaldsa" koje su njemu i njegovim drugovima davale hamburgere koje nisu uspjele da prodaju tog dana i da su tako se prehranjivali.

- Imao sam 12 godina i nisam imao novca. Živio sam s drugim igračima svojih godina iz drugih dijelova Portugalije. Bilo mi je jako teško bez porodice. Sjećam se da je tamo bio MekDonalds u kojem smo dobijali ostatke hamburgera koji nisu prodani. U njemu je radila jedna žena, zvala se Edna, i još dvije djevojke. Nadam se da će mi ljudi pomoći da ih pronađem - rekao je Kristiano Ronaldo i pokrenuo potragu za djevojkama koje su mu donosile hamburgere. Zamolio je pratioce na društvenim mrežama da mu pomognu, a misija je djelimično ispunjena.

Jedna od žena koje su davale Ronaldu hamburgere izašla je u javnost i rekla kako će rado prihvatiti njegov poziv za večeru. Njeno ime je Paula Leka.

- Pojavili bi se ispred restorana i kada bi ostalo nekoliko hamburgera, naš menadžer bi nam dao dopuštenje da im ih damo. Jedan od njih bio je i Kristijano Ronaldo koji je sigurno bio najplašljiviji. Oni su dolazili skoro svake večeru - rekla je Paula za za radio "Renascencu".

Bilo je to početkom 2000. godine kada je Portugalac igrao u omladinskom pogonu Sportinga iz Lisabona i sam je priznao nekoliko puta da je to bilo jako težak period za njega. Živio je u jako teškim uslovima i to bez porodice koja je ostala u Madeiri, njegovom rodnom mjestu.

- I dalje se smijem zbog svega toga. Rekla sam sinu koji mi prvo nije vjerovao jer mu je bilo teško zamisliti da je njegova majka davala Ronaldu hamburgere. Moj muž je znao za to jer je nekoliko puta dolazio po mene na posao i znao je viđati Kristijana - rekla je Paula.

Ronaldo je rekao da bi volio da radnice MekDonaldsa dođu kod njega na večeru kako bi im se odužio, a Paula je poručila kako će rado prihvatiti poziv.

- Prva stvar koju ću mu reći biće "Hvala", a onda ćemo razgovarati i prisjetiti se prošlih vremena - kaže Paula Leka.

Druga žena koja je hranila Portugalca bila je Edna, no Paula kaže kako s njom više nije u kontaktu i ne zna gdje se ona nalazi.

