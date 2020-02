Pitomci "Borčeve" omladinske škole stiču iskustvo

Nikola Turanjanin, jedan je od predvodnika novog talasa fudbalera Borca. Izdanak klupske omladinske škole, u Antaliji broji svoje četvrte pripreme sa seniorskim timom, za koji je debitovao 2018. godine, a s krajem prošle sezone, u prvoligaškom karavanu Srpske, ovaj osamnaestogodišnjak, postigao je i svoje prve golove kao prvotimac.

Ipak, kako kaže, svoj premijerligaški debi minule jeseni, pamtiće za sva vremena, a Turskoj, ne krije, ima jedan cilj.

"Ovo su mi već četvrte pripreme i pokušaću da se nametnem da odigram što više takmičarskih utakmica u nastavku sezone. Igrao sam neke utakmice prošle godine u Prvoj ligi Republike Srpske, a ove sezone sam debitovao u Premijer ligi protiv Čelika u Banjaluci. Taj dan će mi uvijek ostati u sjećanju jer je to bio debi za moj klub iz mog grada", kaže Nikola.

Ove godine poziv da se priključi prvotimcima na pripremama obradovao je, po prvi put, i Đorđa Milojevića. još jednog pitomca “Borčeve” omladinske škole koji ne krije zadovoljstvo što je, svojim igrama i talentom, zaslužio prekomandu u senorski pogon.

"Kao mali sam uvijek htio da zaigram za prvu ekipu Borca. Ovo je veliko iskustvo za mene, a kada sam dobio poziv da idem na pripreme sa prvom ekipom bio sam presrećan. Trener mi je dao priliku da igram protiv Orenburga, a ja sam zadovoljan svojim izdanjem. Vjeujem da ću iz treninga u trening, i iz utakmice u utakmicu, još više da napredujem", rekao je Milojević.

Zahvalan je Milojević svim saigračima koji su mu se našli pri ruci, ali jednog posebno ističe.

" Marko Jovanović, koji igra na moj poziciji, često mi priđe i uvijek je spreman da mi da savjet. To mi dosta znači za nastavak karijere. On je imao bogatu karijeru i potrudiću se da poslušam svaki njegov savjet", kaže Milojević.

Uz Turanjina i Milojevića, put Antalije krenulo je još pet omladinaca fudbalskog kluba Borac. Svi redom ističu, da je za njih to velika čast, ali i obaveza, da nastave sa još boljim radom, a poručuju i da nema brige za klupsku budućnost.

"U Antaliji je nas sedmorica igrača iz juniorskog pogona, a u našem juniorskom timu, siguran sam, ima još igrača fudbalera koji zaslužuju da budu priključeni prvom timu", kaže David Čavić, FK Borac.

"Mnogo mi znači što sam ovdje na pripremama sa prvom ekipom. Moja velika želja, još od malih nogu, je da debitujem za prvi tim. To je klub iz mog grada, a ja na Borac gledam kao na porodicu", rekao je Dejan Javorac.

Sedam omladinaca među prvotimcima svojevrsna je nagrada za dobar rad mlađih klupskih kategorija. Sve u Borcu raduje što je stvoren zalog za budućnost, ali podsjećaju, juniore koje dolaze, da se do fudbalskih visina stiže samo putem koji je uglancan prolivenim znojem i isklesan svakodnevnim napornim radom.

"Postoje principi i smjernice koje mi možemo da im damo. Ali na kraju, sve je do njih. Sve je do njihove želje, strasti, volje i upornosti da uspiju. Talenat je samo pet odsto uspjeha, a sve ostalo je rad. To je ključ uspjeha. Ako imaju vatru u sebi i želju za uspjehom onda moraju svakodnevno da rade, da daju najbolje od sebe. Sve je do njih, a mi smo tu da im olakšamo koliko možemo", kaže Saša Kajkut.

Ekipa Borca s posljednjim danima boravka u Antaliji, dočekala je novog saigrača. Goran Zakarić, potpisao je jednogodšnji ugovor, uz poruku da je stigao da osvoji trofeje u crveno plavom dresu. Već je odradio i prvi trening, a za očekivati je da se nađe u sastavu, za preostale dvije kontrolne utakmice u Tuskoj protiv Irtiša i Dinama iz Kijeva.