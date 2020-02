Pele više ne može da hoda

Legendarni fudbaler i jedan od najboljih igrača svih vremena Brazilac Pele je trenutno u lošem zdravstvenom stanju, depresivan je i ne može da hoda bez pomoći, otkrio je njegov sin Edinjo za brazilske medije.

- On je veoma slabo. Ugrađen mu je vještački kuk, a nije imao idealan oporavak i to se osjeti sad. Teško se kreće, a to mu stvara depresiju. Zamislite, bio je kralj fudbala, bio je uvijek posebna ličnost, a sada ne može da hoda. Teško mu je. Ne želi da izađe napolje, sramota ga je da ga neko vidi – rekao je njegov sin Edinjo.

Pele će u oktobru napuniti 80 godina, a posljednji put se u javnosti pojavio u kolicima.