Pavlović jedan od najzaslužnijih za dobre rezultate Borca

Jedan od najvećih aduta “crveno-plavog” tabora ove sezone je među stativama. Bojan Pavlović od prve utakmice, svojim odbranama i iskustvom kojeg ima na pretek, daje na sigurnosti posljednjoj liniji Borca. Čuvar mreže koji je ljetos pojačao ekipu dobro poznaje prilike u bh fudbalu, pošto je branio boje Čelika i Sarajeva, pa mu, zato, nije trebalo mnogo vremena da se uklopi u tim.

"Već pet godina branim u BiH, većinu momaka znam, sa nekima sam i igrao pa mi nije bio problem da se uklopim. Sada smo na trećini prvenstva, imali smo i evropske utakmice i mislim da svi možemo da budemo zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Naravno da je moglo bolje, ali moglo je i gore. U samom smo vrhu tabele. Ostvarili smo prvenstveni cilj, a to je prolazak prvog kola u Evropi", rekao je Pavlović.

Prošlo je punih 11 godina od kada mu je Vladimir Petrović Pižon, tadašnji šef struke Crvene zvezde, ukazao šansu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. “Crveno-bijeli” su te sezone eliminisani u trećem kolu od praške Slavije, a Pavlović se prisjetio perioda provedenog u timu iz Ljutice Bogdana.

"To je bilo 2009. godine. Dosta vremena je prošlo od tada. Dobio sam priliku, bio sam dosta mlađi, nisam uspio da se ustalim, ali bilo je to iskustvo više", izjavio je Pavlović.

Nakon reprezentativne pauze njega i saigrače očekuje gostovanje bijeljinskom Radniku, a potom i dueli protiv Mladosti i Slobode, takođe na strani. Nedavna pobjeda protiv Olimpika u Sarajevu bila je prva za “crveno-plave” na gostujućim terenima ove sezone, pa je Pavlović svjestan da će taj segment morati da bude mnogo bolji u nastavku.

"Do sada ne možemo da budemo zadovoljni osvojenim brojem bodova na gostujućim terenima. Naravno, imamo priliku da to popravimo i to će trasirati naš put u nastavku prvenstva", naglasio je Pavlović.

Borac će do kraja voditi bitku za najviši plasman. Zato će sigurnost na golu i posljednjoj liniji biti od posebnog značaja.