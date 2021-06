Pavljučenkova u finalu Rolan Garosa

Anastasija Pavljučenkova igraće u finalu Rolan Garosa. Ruskinja je bila bolja od Slovenke Tamare Zidanšek 7:5, 6:3 i prvi put u karijeri plasirala se u odlučujući meč na Gren slem turniru.

Slovenka je bolje krenula. Sa brejkom je stigla do 2:0. Međutim, Ruskinja je brzo odgovorila. Vezala je tri gema i povela 3:2. Ubrzo je u osmom gemu stigla do brejka za 5:3. U narednom gemu je servirala za set. Međutim, Zidanšek se nije predavala. Oduzela je servis rivalki, a onda i izjednačila na 5:5. U 11. gemu Slovenka je propustila dve brejk i to je na kraju skupo koštalo. Na njen servis Pavljučenkova dolazi do dvije brejk lopte, prvu koristi i vodi 1:0 u setovima.

Drugi dio je počeo sa tri brejka. Pavljčenkova je bolje izašla iz te razmjene i povela 4:1. I kada se činilo da sve drži pod kontrolom, Zidanšek u sedmom gemu pravi brejk i smanjuje na 4:3. Nije to poremetilo Ruskinju.

U osmom gemu stiže do brejk lopte i odmah je koristi za 5:3. Sigurnim servisom osvaja naredni gem, ujedno i meč.

🇷🇺 Russia’s Return 🇷🇺Pavlyuchenkova becomes the first Russian woman to reach the #RolandGarros final since Sharapova in 2014. pic.twitter.com/3dytCYWzIZ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021

Za titulu Pavljučenkova će igrati sa boljom iz meča Krejčikova (Češka) – Sakari (Grčka).