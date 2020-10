Partizan se probudio i slavio protiv Venecije

"Crno-bijeli" su poslije uvodnih poraza u Evrokupu i ABA ligi trijumfovali u drugom kolu evropskog takmičenja.

Utakmica je odigrana u dvorani "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu, a izabranici Vlada Šćepanovića zablistali su u drugom poluvremenu i u posljednjih 20 minuta odigrali fenomenalan meč.

"Crno-bijele" je do pobjede vodila odlična odbrana u drugom poluvremenu, a režiser preokreta bio je Rašon Tomas koji je "eksplodirao" u trećoj dionici.

Najbolji kod domaćina bio je Rašon Tomas sa 22 poena (6/7), a odlično su ga pratili Miler-Mekintajer sa 18 poena (7/10) i šest asistencija, kao i Ognjen Јaramaz sa 17 poena.

Niko više nije bio dvocifren, a Erik Mika i Markus Pejdž su postigli po osam poena.

.@PartizanBC, Nemanja Dangubic puts the exclamation mark with a tomahawk dunk off the baseline!🔨🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Z1W0khzneU

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 6, 2020