Partizan pred 16.000 duša u "Areni" savladao Budućnost i ostao usamljen na liderskoj poziciji

Košarkaši Partizana pobijedili su Budućnost rezultatom 87:82 u derbi utakmici 19. kola regionalne ABA lige, a ovim trijumfom crno-bijeli su ostali usamljeni na liderskoj poziciji.

Prva četvrtina protekla je u dominaciji gostujućeg tima. Partizan je imao vođsvo samo pri rezultatu 8:6, a osim dva puta kada su izabranici Andree Trinkijeria došli do izjednačenja, Budućnost je konstantno imala prednost.

Na četiri minuta i 48 sekundi do poluvremena Budućnost je imala prednost od 12 poena ali je Partizan stigao do izjednačenja na minut i po do kraja druge dionice (41:41), a na poluvrijeme je domaći tim otišao sa prednošću.

U nastavku je domaći tim preuzeo konce igre u svoju ruke, Budućnost je još dva puta uspjela samo da izjednači, drugi put na pet minuta i 50 sekundi do kraja meča, a onda je zaršnica pripala Partizanu za pobjedu koja je Trinkijerijev tim ostavila na vrhu tabele.

Najefikasniji u Partizanu bio je Ognjen Jaramaz sa 19 poena dok je Budućnost predvodio Suad Šehović sa 21 košem.

Na utakmici u “Areni” oboren je rekord ABA lige po broju gledalaca, bilo ih je 16.531.