Partizan nokautirao Zvezdu u derbiju!

Partizan je u derbiju savladao Crvenu zvezdu 2:0 golovima rezervnih igrača Sejdube Sume i Zorana Tošića, čime je smanjio zaostatak za rivalom na samo bod.

Početak derbija je dosta obećavao, ali kako je vrijeme odmicalo oba tima su više pažnje posvetili pravljenju prekršaja, nego organizaciji igre.

Odmah na startu mladi Filip Stevanović je dobro šutirao iskosa pored gola, tik pored desne stative. Pogriješili su zatim "crno-bijeli", a udarac Marka Marina koji je bio u kontranapadu izblokirao je Bojan Ostojić.

Partizan je nakon toga imao veliki pritisak i lako je osvajao loptu, dok Zvezda nije uspjevala da poveže svoje redove sve do finiša prvog dijela.

Pokušavali su Stevanović koji je šutirao pravo u Borjana te Sadik pored gola. Tada je u dobru priliku došao Miloš Vulić. Vezista Zvezde je međutim šutirao preko gola.

Nastavak je donio veliku šansu za Partizan. Natho je u 52.minuti izbacio Sadika u šesnaesterac a njegov udarac je zaustavio Borjan.

U 70.minuti zatresla se mreža Partizana ali je sudija poništio gol Nemanje Milunovića zbog prekršaja Žandera nad golmanom Stojkovićem. "Crveno-bijeli" su u tom periodu napokon došli do igre.

Partizan je do vođstva došao u 83.minuti. Marin je pogrešno dodao, Nemanja Milunović je dva puta pogriješio, a Sejbuda Suma je sjajnim udarcem pogodio za 1:0. Zvezda je u 89. minuti mogla do izjednačenja. Nakon prekida lopta je došla do Marina koji je šutirao preko gola.

Miloš Vulić je u sudijskoj nadoknadi zaradio drugi žuti karton. Partizan je to iskoristio da dođe do trijumfa. Brezančić je ubacio loptu, a odbrana je loše reagovala i Zoran Tošić je dao svoj prvi gol u derbijima.