Rumunija je kažnjena zbog nesportskog ponašanja navijača sa dvije utakmice zabrane ulaska navijača, baš kao što je bio slučaj sa Partizanom u Ligi Evrope.

Rumuni su, kao i "crno-bijeli", to maestralno iskoristili, pa pozvali preko 30.000 mališana da ih podrže u meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Podsjetimo, na meču prvog kola LE u Humskoj 1 između Partizana i AZ Alkmara meču je prisustvovalo preko 20.000 mališana iz Srbije.

Hopefully we have a new world record in Bucharest tonight! 30 000 kids at the game vs Norway! Sensational atmosphere at the National Arena! pic.twitter.com/i0egdaFlKN

— Emanuel Roşu (@Emishor) October 15, 2019