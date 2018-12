Partizan ima sve u svojim rukama, Asvel slavio u Sankt Peterburgu

U prvom meču Grupe C Evrokupa Asvel je kao gost slavio protiv Zenita u Sankt Peterburgu 84:83, što je rezultat koji Partizanu omogućava da potpuno sam odlučuje o svojoj sudbini.

Zenit je tokom čitavog prvog poluvremena dominirao, imao i dvocifrenu prednost, ali gosti, kojima ovaj meč nije naročito značio, krenuo je da igra mnogo bolje u trećoj četvrtini. Ne samo da su smanjili minus, već su u finišu doonice i došli do preokreta. Ipak, u samoj završnici predviđenih 40 minuta Zenit je imao +5. Međutim, ni to im nije bilo dovoljno da privedu meč kraju, pošto je francuska ekipa serijom 7-2 došla do produžetka. U dodatnih pet minuta Asvel je sve vrijeme bio u vođstvu i na kraju došao do zaslužene pobjede 84:83.

Kod pobjednika Amin Nua je bio najefikasniji sa 17 poena, Kalnijetis je dodao 14, a na drugoj strani Filip Skrab je zabilježio 18 pogodaka. Asvel će ostati drugi sa skorom 7-3, dok je Zenit trenutno treći sa 4-6, ali ugrozio je sebi prolaz u TOP 16. Jer ako Trento i Partizan savladaju Valensiju i Turk Telekom Rusi ispadaju, a Partizanu poslije ovog rezultata za prolaz je dovoljan bilo koji trijumf u sredu protiv Turk Telekoma.