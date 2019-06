Partizan ima protivnika manje u borbi za "vajld kard" Evrolige

Izabranici Aita Garsije Renesesa u polufinalu njemačkog šampionata savadali su Oldenburg sa 3-0 u seriji, a u posljednjem meču su bili bolji rezultatom 100:89.

Alba će u velikom finalu igrati protiv Bajerna iz Minhena, koji će svakako igrati u Evroligi jer su od elitnog takmičenja dobili "A" licencu.

Zbog toga je ekipi iz Berlina bilo dovoljno da uđe u finale, pošto Njemačka na osnovu plasmana u Bundesligi ima jednog predstavnika u EL.

Plasman Albe u finale posebno je obradovao Partizan, jer da nisu uspjeli u toj namjeri, onda bi "vajld kard" gotovo sigurno išao u njihove ruke.

Naravno, "crno-bijeli" nisu jedini kandidat za specijalnu pozivnicu i za protivnika će imati Uniks iz Kazanja, Budućnost, Zenit i Lokomotivu.



And that's it. ALBA Berlin is the 17th club that will be a part of the 2019-20 #Euroleague season. All WC options remain pretty much the same. https://t.co/1cSa7yHNux

— Dmitry Planidin (@DmitryPlanidin) June 9, 2019