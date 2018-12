Partizan demantovao spekulacije: Mirković ostaje!

FK Partizan demantovao je spekulacije pojedinih medija da bi Zoran Mirković mogao da napusti mjesto trenera tokom zimske pauze.

Mirković je pokrenuo glasine izjavom "da će dobro razmisliti šta dalje" nakon remija sa Mačvom (0:0) u posljednjem meču jesenjeg dijela sezone.

"Fudbalski klub Partizan ističe da su potpuno neumjesne, nepotrebne i maliciozne sve spekulacije u vezi sa statusom trenera prvog tima. Fudbalski klub Partizan ima trenera prvog tima, Zorana Mirkovića, sa važećim ugovorom do januara 2021. godine. Zajedno sa upravom FK Partizan, trener Mirković ostaje potpun posvećen pripremi ekipe za proljećni dio šampionata, borbu na svim fudbalskim frontovima i činiće kao i do sada sve da u toj borbi Partizan bude konkurentan i sposoban za osvajanje novih trofeja. FK Partizan je u svim svojim segmentima jedinstven i spreman da se izbori sa svim izazovima koji ga do kraja prvenstva očekuju", saopštio je Partizan.

Crno-bijeli čekaju odluku Superlige Srbije o žalbi na meč sa Mačvom za koji traže da se ponovi, a u suprotnom prijete istupanju iz lige.

Partizan će pripreme za nastavak sezone početi 9. januara, a očekuje se da klub iz Humske tokom januara dovede nekoliko pojačanja s obzirom da zaostaje 15 bodova za liderom i najvećim rivalom Crvenom zvezdom, ali i šest za drugoplasiranim Radničkim.