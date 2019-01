Partizan deklasirao Krku u Beogradu

Crno-bijeli su pred 6.000 navijača ostvarili treći uzastopni trijumf u regionalnom takmičenju i sa 9-6 prestigli su Budućnost (9-5) koja u ponedjeljak gostuje FMP u Železniku. Slovenački tim je ostao na dnu tabele sa skorom 4-11.

Krka je bolje počela meč i u 6. minutu vodila je 9:5, ali su gosti do kraja četvrtine postigli još samo dva poena. Partizan je u tom dijelu meča postigao četiri trojke uz procenat šuta 50 odsto i poslije prve dionice imao je 9 poena viška (20:11).

😮 WOW! What a dunk by @BandjaSy of @PartizanBC! #ABALiga pic.twitter.com/YsnLt9MbdW

— ABA Liga (@ABA_League) January 12, 2019