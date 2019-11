Partija karijere Gudurića, Dončić vodio Dalas do pobjede

Memfis je dočekao Dalas Maverikse koji su slavili 138:122. Ipak, može se reći da je ovo bilo uspješno veče za srpske internacionalce u oba tima.

Memfis je dobio prvu četvrtinu 34:31, ali već od druge dolazi do rezultatskog preokreta. Mevsi su konstantno dizali prednost. Na poluvremenu su imali +6, na ulasku u četvrtu četvrtinu +13, pa sve do krajnjih 16 poena razlike. Na kraju, ekipa iz Teksasa došla je do lagane pobjede.

Ipak, domaćin može da bude veoma zadovoljan kako je odigrala ljetošnja akvizicija Marko Gudurić. To mu je bila partija NBA karijere sa 14 poena (šut iz igre 5/9, 1/2 za tri poena), četiri asistencije, tri skoka i dvije uradene lopte. Samo su dva igrača u domaćem timu postigla više poena Džeren Džekson 23 i Džo Krauder 18.

Na drugoj strani prednjačio je Luka Dončić, kome su samo dvije asistencije falile za tripl dabl. Imao je 24 poena, 14 skokova i osam asistencija. Zapažen je bio Boban Marjanović, koji je počeo u prvoj petorci. Imao je devet poena uz pet skokova i dvije asistencije. Memfis ima skor 2-7, dok Dalas sa 6-3 najavljuje da će biti ozbiljna ekipa.

Golden Stejt je pretrpio novi poraz, ovog puta od Oklahime 114:108. Nju Orleans je kao gost savladao Šarlot 115:110, dok je Hjuston bio ubjedljiv u Čikagu protiv Bulsa 117:94. Džejms Harden je sa 42 poena, 10 skokova i devet asistencija bio na domak tripl dabla, a pratio ga je Rasel Vestbruk sa 26 poena, sedam skokova i dvije asistencije.

James Harden is straight up toying with defenses now (via @NBA) pic.twitter.com/qHhwgsioAX — SLAM (@SLAMonline) November 10, 2019

Na utakmici koji ste mogli da gledate na programu ATV-a Boston Seltiksi su slavili ubjedljivu pobjedu na gostovanju San Antonio Sparsima 135:115, čime su sačuvali prvo mjesto na Istoku.

Sparsi su bolje počeli, poveli 7:0, ali to je praktično bilo sve od njih. Seltiksi su serijom 16-3 preokrenuli meč i od tada su bili u konstantnom vođstvu. U prvom poluvremenu postigli su čak 72 poena i imali +18, i tada je moglo da se nasluti da domaćina čeka novi poraz. Mamuze do kraja nisu uspjele da smanje minus na ispod 10 poena i može se reći da je ekipa iz Masačusetsa zabilježila jednu od lakših pobjeda na, nekada vrućem terenu. Ovo je prva pobjeda za Seltikse u San Antoniju poslije tri godine, a definitivno najubjedljivija u ovom vijeku.

Kod pobjednika briljirali su Džejlen Braun sa 30 poena, sedam skokova i tri asistencije, kao i Kemba Voker sa 26 poena, osam asistencija i pet skokova. Na drugoj strani Demar Derozan bio je najefikasniji sa 22 poena, ali uz šut iz igre 6/15, dok je Peti Mils postigao dva poena manje.