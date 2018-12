Pantić na usavršavanju kod najpoznatijeg svjetskog borca

Prethodne borbe pokazale su da mladi Čedo Pantić ima veliki potencijal. Tek su mu 22 godine, a neustrašivo hita ka svjetskim visinama. Samopouzdanje je ključno kaže Pantić koji ne poznaje osjećaj straha. Drugog januara putuje na Tajland kod najvećeg svjetskog kikboksera Buakava.

Imaće priliku da radi i trenira sa ovim Tajlanđaninom što će mu biti velika škola za naredne izazove.

"Spremam se naporno, idem kod najjačeg svjetskog borca. Tamo ću se pripremati za naredni meč koji će biti u Novom Sadu. Nije mi prvi put da idem tamo, ali sada sam ušao u svjetsku klasu. Znam šta očekujem od sebe i od rivala, ali oni toga nisu svjesni", rekao je Pantić.

Pantić je šampion Megdana i drži pojas u kategoriji do 71 kilograma. Naredni rival mu je Teo Mikelić što će biti vjerovatno najveći izazov do sada. Hrvatski borac vjerovatno je najbolji u regionu, ali Pantića to samo dodatno motiviše da produži svoj niz pobjeda. Poručuje da se ne plaši napornog rada na Tajlandu, jer svakodnevno trenira do posljednjih limita i čini sve kako bi možda jednog dana, bio ono, što je Buakav sada.

"Sad radim protiv Tea Mikelića, nastupao je u najjačoj organizaciji Glori u Americi. Siguran sam u sebe i mislim da ću pobijediti. Bez samopouzdanja se ne može boriti, a da bi vjerovao u sebe moraš raditi ovako kako ja radim. Šampion ne postavlja pitanja, šampion radi", dodao je Pantić.

Sa svojim trenerima teži zajedničkom cilju, stekao je veliki broj fanova u regionu, a ulaznicu za prestižni kamp na Tajlandu nije nimalo lako dobiti. Ni sam odlazak u daleku azijsku zemlju nije lako realizovati, ali sve je stavljeno u službu Pantićevog napretka.

"Postoje video gdje Buakav izlazi iz ringa za svojim sparing partnerima i nastavlja borbu iako su oni iscrpljeni. To pokazuje koliko su tamo treninzi naporno, zato se nadamo da će Čedo doći kao bolji borac, spremniji prije svega fizički, jer kad trenirate sa najjačim u svojoj kategoriji onda shvatite koliko vrijedite", rekao je Pantićev trener Predrag Stanković.

Svi u KBS Hektoru ponosni su na Čedu Pantića, a oni najmlađi nadaju se da će jednog dana dostići njegov nivo i da će u ringu predstavljati strah za svoje rivale.