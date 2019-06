Košarkaški savez Srbije predstavio je novu garnituru dresova u kojima će nastupati. Srbija je ponovo u plavom.

Prva garnitura dresova košarkaške reprezentacije Srbije biće plave boje, dok je rezervna bijele. Novi dresovi "debitovaće" na Evropskom prvenstvu za žene u Beogradu, kao i na Svjetskom prvenstvu za muškarce u Kini.

"Onaj ko nije nosio dres sa državnim grbom, bilo da se to zvalo SFRЈ, SRЈ, SCG ili sad Srbija, može možda da pretpostavi kakav je to osjećaj. Moja malenkost to dobro zna. Siguran sam, u stvari se prije svega nadam da će mladim košarkašima i košarkašicama, dječacima i djevojčicama, taj momenat kad budu obukli taj dres, ostati za sva vremena", izjavio je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović.